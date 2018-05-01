Следователи начали проверку по факту падения малыша с десятого этажа

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Тюменские следователи начали проверку по факту падения 11-месячного ребенка из окна 10 этажа. Несчастный случай произошел 29 мая на бульваре Бориса Щербины.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Следователи намерены выяснить причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.