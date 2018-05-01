  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер южный

Следователи начали проверку по факту падения малыша с десятого этажа

Происшествия, 16:27 30 мая 2018

Фото sledcom.ru

Тюменские следователи начали проверку по факту падения 11-месячного ребенка из окна 10 этажа. Несчастный случай произошел 29 мая на бульваре Бориса Щербины.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Следователи намерены выяснить причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , детская безопасность , травматизм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 30.05.2018В Новом Уренгое мужчина ударил ножом женщину-инвалида и выпрыгнул в окно
16:27 30.05.2018Следователи начали проверку по факту падения малыша с десятого этажа
16:21 30.05.2018Житель Губкинского зарезал своего знакомого
15:59 30.05.2018В Исетском районе черного лесоруба оштрафовали на шестьсот тысяч рублей