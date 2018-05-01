Александр Моор подал в отставку с должности главы администрации Тюмени

Александр Моор. Фото администрации Тюмени Александр Моор. Фото администрации Тюмени

Вопрос о прекращении полномочий Александра Моора, как главы администрации Тюмени рассмотрели депутаты на очередном заседании Тюменской городской думы 31 мая.

Напомним, что президент Владимир Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Пост главы региона стал вакантным после того, как экс-глава региона Владимир Якушев получил назначение в новом кабинете министров в качестве главы Минстроя.

Обращаясь к депутатам и жителям Тюмени Александр Моор отметил следующее:"Хочу искренне поблагодарить всех жителей Тюмени за совместную работу, тюменцы открытые люди, желающие сделать свой город еще лучше. Благодарю всех, кто отмечал мою работу и тех, кто меня конструктивно критиковал. За эти годы мы сделали многое, развиваются ТОСы, пять лет работает портал "Тюмень - наш дом". Стало нормой, что все проекты, в том числе по благоустройству открыто обсуждаются с жителями. Благодарю депутатов, несмотря на разность политических взглядов, нас объединяло желание сделать город лучше. Я не говорю прощай, я говорю до новых встреч", - обратился Александр Моор к участникам заседания думы.

Николай Ступников