Руслан Кухарук назвал приоритетные направления на новом посту

фото Тюменской городской думы фото Тюменской городской думы

Реализация всех программ, запланированных в 2018 году - одна из главных задач, которую ставит перед собой временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Об этом он заявил после наделения его полномочиями сити-менеджера.

"Хочу поблагодарить депутатов Тюменской городской думы за оказанное доверие исполнять обязанности главы администрации города, - прокомментировал свое назначение Руслан Кухарук. - Основной задачей, которая стоит передо мной, я вижу в реализации всех программ, запланированных в 2018 году, это ремонт и реконструкция дорог, расселение аварийного жилья, подготовка к отопительному сезону. Чувствую большую ответственность, которую мне предстоит нести ближайшие несколько месяцев".

Ранее Руслан Кухарук занимал должность заместителя главы администрации.

Николай Ступников