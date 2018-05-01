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Руслан Кухарук назвал приоритетные направления на новом посту

Политика, 11:04 31 мая 2018

фото Тюменской городской думы

Реализация всех программ, запланированных в 2018 году - одна из главных задач, которую ставит перед собой временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Об этом он заявил после наделения его полномочиями сити-менеджера. 

"Хочу поблагодарить депутатов Тюменской городской думы за оказанное доверие исполнять обязанности главы администрации города, - прокомментировал свое назначение Руслан Кухарук. - Основной задачей, которая стоит передо мной, я вижу в реализации всех программ, запланированных в 2018 году, это ремонт и реконструкция дорог, расселение аварийного жилья, подготовка к отопительному сезону. Чувствую большую ответственность, которую мне предстоит нести ближайшие несколько месяцев".

Ранее Руслан Кухарук занимал должность заместителя главы администрации. 

Николай Ступников

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# гордума , Руслан Кухарук

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