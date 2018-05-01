Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы администрации Тюмени

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Руслан Кухарук назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тюмени. Соответствующее решение принято на заседании Тюменской городской думы 31 мая.

Руслан Кухарук проработает на данном посту до 9 сентября 2018 года, затем дума уже нового созыва выберет главу администрации.

Руслан Кухарук родился в 1979 году. Он имеет опыт работы на различных должностях муниципальной и государственной службы. Общий стаж – более 16 лет.

В 2001 году Кухарук закончил Тюменский государственный университет, получив квалификацию "юрист".

В 2002 стал ведущим специалистом–юристом, заведующим сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы администрации Тюменского района.

С 2002 по 2011 год - ведущий специалист юридического отдела, начальник отдела правового обеспечения земельных отношений, начальник управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области.

С 2011 по 2016 год - директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени.

С сентября 2016 года стал заместителем главы администрации Тюмени.

Руслан Кухарук курирует деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, департамента имущественных отношений, МКУ "Комитет по рекламе", МКУ "Управление градостроительного планирования", МКУ "Тюменское городское имущественное казначейство".

При его участии реализуются приоритетные направления работы администрации города, в том числе мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории города и переселению граждан в благоустроенное, отвечающее установленным требованиям, жилье.

Так, с 2012 по 2017 год в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда снесено 115 домов, обеспечены жилищные права граждан, проживающих в 919 квартирах.

Важное направление работы - развитие застроенных территорий.

Реализация крупных инвестиционных проектов по застройке территорий Тюмени имеют важное социально-экономическое значение для развития областного центра. По результатам рабочей группы по выработке решений о развитии застроенных территорий города, работу которой курировал Кухарук, подготовлены и приняты решения о развитии 16 застроенных территорий. В результате за счет застройщиков объем сносимого жилья кратно увеличится, а жители этих территорий улучшают жилищные условия.

Руслан Кухарук постоянно повышает квалификацию. Он проходил обучение для руководителей на курсах: НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО", 2014-2015, "Перспективы Тюменского региона: новые индустрии и кадровый потенциал"; управляющий партнер ООО "Проектные сервисы", 2017, "Проектная деятельность в сфере государственного управления (управление проектами)"; ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", 2017, "Управление городскими проектами Study Visits".

Приобретенный опыт поможет ему быстро войти в курс дела и организовать работу, считают депутаты.

Николай Ступников