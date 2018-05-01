Мадагаскарские фоссы и гривистый волк появятся в Московском зоопарке

Мадагаскарские фоссы/фото animalbox.ru Мадагаскарские фоссы/фото animalbox.ru

Мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака приедут в Московский зоопарк из ведущих европейских зоопарков, сообщается на сайте мэра Москвы.

Кроме того, впервые за 30 лет в экспозиции зоосада появится птица-секретарь. Зоологи уже готовятся встречать новых обитателей и благоустраивают вольеры.

Птица-секретарь/фото birdsearth.ru Птица-секретарь/фото birdsearth.ru

"У Московского зоопарка имеется долгосрочная стратегия по формированию и пополнению коллекции. На данный момент наша приоритетная задача — привезти пары к тем животным, которые уже содержатся в зоопарке, а также создать устойчивые и генетически разнообразные популяции живущих у нас редких видов", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В коллекции зоосада впервые появятся экзотические фоссы с острова Мадагаскар. Молодых самца и самку доставят в Москву из зоопарка Дуйсбурга в Германии.

Не менее значимым приобретением для зоопарка станет птица-секретарь. Этот представитель семейства пернатых возвращается в экспозицию зоосада спустя 30 лет. В Московский зоопарк птица приедет из французского орнитологического заповедника.

Гривистый волк/фото www.vokrugsveta.ru/ Гривистый волк/фото www.vokrugsveta.ru/

Гривистые волки — краснокнижные животные, обитающие в Южной Америке. За последние десять лет их популяция сильно уменьшилась, есть опасение, что в ближайшие годы этот вид может оказаться под угрозой исчезновения.

Кустарниковые собаки из семейства псовых занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. В неволе дождаться потомства от кустарниковых собак непросто. Однако у специалистов Московского зоопарка достаточно опыта и навыков, чтобы создать успешно размножающуюся пару.