Олимпийский совет Тюменской области отметили в Москве

Олимпийский совет Тюменской области. Фото организации Олимпийский совет Тюменской области. Фото организации

Олимпийскому совету Тюменской области вручили награды Олимпийского комитета России на собрании в Москве 28 и 29 мая.

Руководство Олимпийского комитета России поблагодарило коллег из регионов за совместную многолетнюю работу по реализации проектов и программ комитета в области массового спорта, олимпийского образования, пропаганды олимпийских ценностей и здорового образа жизни.

Олимпийский совет Тюменской области. Фото организации Олимпийский совет Тюменской области. Фото организации

"За многолетнюю, плодотворную работу и за заслуги в развитии олимпийского движения в России" наградили в том числе и Олимпийский совет Тюменской области, руководителем которого является Луиза Носкова, сообщает Олимпийский совет Тюменской области.

На собрании Олимпийского комитета России состоялось обсуждение деятельности организации за 2014-2018 годы и выборы в руководящие органы комитета. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России.

Лина Орлова