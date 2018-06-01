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Наталья Комарова провела рокировку кадров в правительстве Югры

Политика, 13:54 01 июня 2018

admtyumen.ru

Постановление о внесении изменений в персональный состав правительства региона приняла губернатор Югры Наталья Комарова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, от занимаемой должности освобожден директор департамента экономического развития – заместитель губернатора округа Павел Сидоров. 1 июня он покинул пост по собственному желанию.

Кроме того, произошли организационные изменения: Юрий Южаков, в ведении которого до настоящего времени находился департамент проектного управления, как заместитель губернатора будет курировать вопросы спорта и культуры.

Согласно новому распределению обязанностей, заместитель губернатора Всеволод Кольцов продолжит координировать работу исполнительных органов власти в части здравоохранения, образования и молодежной политики, а также социального развития.

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# кадры , Наталья Комарова , правительство ХМАО

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