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В Югре стартовал прием заявок на премию губернатора "За вклад в межэтнические отношения"

Общество, 16:54 04 июня 2018

фото www.to-kultura.ru

В Югре начался прием заявок на соискание премии губернатора "За вклад в межэтнические отношения" с 4 июня, сообщает правительство округа.

Премия присуждается за реализацию проектов в области развития межэтнических отношений, за вклад в создание условий по сохранению и развитию национально-культурных традиций народов, проживающих на территории автономного округа, за воспитание и укрепление толерантности в молодежной среде, за поиск новых форм взаимодействия с институтами гражданского общества.

В конкурсе могут принять участие физические лица, проживающие на территории Югры; юридические лица любых организационно-правовых форм собственности, а также обособленные подразделения юридических лиц.

Заявки принимаются с 4 июня по 1 сентября.

По всем вопросам обращаться в отдел национальных культур окружного дома народного творчества: 8 (3467) 32-15-62.

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# межэтнические отношения , премия , Югра

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