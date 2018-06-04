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В пятиэтажке на улице Котовского в Тюмени будут новая крыша и фасад

Экономика, 12:31 04 июня 2018

Новая крыша и фасад появятся после капитального ремонта у пятиэтажного жилого дома на ул. Котовского, 54 в Тюмени. В здании уже на 90% выполнены работы по ремонту скатной кровли – установлена стропильная система с устройством обрешетки, утеплено чердачное перекрытие.

О ходе работ в рамках пресс-тура рассказал замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов. Именно такие не новые дома, по его мнению, требуют повышенного внимания. "Больше всего вопросов у жителей вызывало состояние фасада дома, - отметил Перевалов. – Из-за него складывалось впечатление, что с домом что-то не так. Ремонт фасадной системы тоже будет выполнен".

Также, по его словам, после комплексного ремонта неизбежно вырастет стоимость квартир на рынке, что будет на руку собственникам. "Дома этой серии, хоть и построены давно, но очень крепкие, а после всех работ жить в них будет комфортно", - заметил Перевалов.

Также в доме завершаются работы по ремонту систем электроснабжения, водоотведения и водоснабжения. На 90% выполнены работы по газоотведению.

Отметим, согласно второму краткосрочному плану капитального ремонта, ремонт в 327 домах будут отремонтированы крыши, в 988 заменены и отремонтированы инженерные системы.

Николай Ступников

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# капитальный ремонт , Павел Перевалов

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