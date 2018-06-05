Тюменские юнармейцы проходят стажировку в Центре сухопутных войск в Елани

фото Центра "Аванпост" фото Центра "Аванпост"

73 тюменских юношей - слушатели специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и представители движения "Юнармия" в возрасте 15-18 лет - проходят войсковую стажировку в учебном центре Сухопутных войск в Елани Свердловской области, сообщает Центр "Аванпост".

В состав группы добровольцев вошли юноши из городов Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, а также воспитанники центра "Аванпост". Стажировка продлится с 4 по 8 июня и пройдет в два потока.

Ребята занимаются огневой, тактической подготовкой, обучаются на танковом тренажере вождению, преодолению войсковой полосы препятствий. Каждый день стажирующихся расписан по минутам.

За несколько дней ребята приобретут не только опыт военной службы, но и навыки, которые пригодятся в будущем.