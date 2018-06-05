Анатолий Хованцев стал главным тренером сборной России по биатлону

Анатолий Хованцев/фото https://www.sovsport.ru Анатолий Хованцев/фото https://www.sovsport.ru

Главным тренером сборной России по биатлону и старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев. В мужской сборной вместе с ним будут работать Сергей Идинов и Артем Истомин, сообщает Союз биатлонистов России.

Правление Союза во главе с президентом Владимиром Драчевым утвердило составы сборных команд России по биатлону для подготовки к сезону 2018/2019.

В состав основной мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки вошли: Антон Шипулин, Свердловская область, тюменец Александр Логинов, Антон Бабиков из Башкирии, москвич Максим Цветков, тюменец Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Санкт-Петербург, Петр Пащенко и Семен Сучилов из Югры.

Старшим тренером женской команды утвержден Виталий Норицын. Вместе с ним женскую основу будут тренировать Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.

В состав основной женской сборной России по биатлону для централизованной подготовки включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Санкт-Петербург, Ульяна Кайшева из Удмуртии, тюменка Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова из Югры, Валерия Васнецова, Пермский край, Анастасия Егорова, Мурманская область, Светлана Миронова, Свердловская область. Тренерами женской резервной команды станут Андрей Падин и Сергей Коновалов.

Список мужской и женской резервных команд здесь.

Основная и резервная сборные команды будут готовиться по одной программе, вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, а в середине ноября примут участие в отборочных стартах. По результатам отбора будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU.