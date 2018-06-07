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Крупные предприятия региона набирают персонал через Центр занятости населения

Общество, 16:43 07 июня 2018

Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района

60 человек, нуждающихся в рабочих местах, посетили одно из ведущих предприятий региона - ООО "Тюменьстальмост". Поездка стала возможной благодаря Центру занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Заинтересованных в трудоустройстве горожан провели по цехам, рассказали им о производстве и требованиях к квалификации, условиях проживания в общежитии и льготах. По итогам встречи и собеседований работодатель выбрал 11 человек для трудоустройства на вакансию "маляр по металлу". Однако все они нуждались в профессиональном обучении.

Как рассказала начальник отдела профессионального обучения Центра занятости Елена Самарина, всех соискателей, прошедших предварительный отбор, в июне направили на профессиональное обучение, которое будет продолжаться в течение месяца. Для них организуют производственную практику на самом предприятии и будут платить стипендию. Государственная услуга по профессиональному обучению предоставляется гражданам бесплатно, отметила Елена Самарина.

В пресс-службе Центра занятости населения сообщили, что уже не первый год помогают работодателям набирать персонал. Делают это по принципу кадрового агентства: принимают резюме, ведут отбор тех соискателей, которые соответствуют заявленным требованиям, при необходимости проводят тестирование, организовывают встречу кандидатов из числа безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости с представителями компании.

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# трудоустройство , Тюменьстальмост , центр занятости населения

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