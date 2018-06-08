На Ямале мужчина провалился под лед и погиб
Житель Ямальского района утонул на реке Родинская/фото РГО
Молодой мужчина провалился под лед и погиб на реке Родинская в Ямальском районе 8 июня, сообщает ИА "Север-пресс".
Установлено, что в районе поселка Новый Порт двое мужчин на снегоходе провалились в полынью под лед. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег, второй погиб. Выживший находится в Новопортовской участковой больнице. По словам медиков, у него общее переохлаждение, состояние удовлетворительное.
В отделении скорой помощи рассказали, что звонок о ЧП поступил к ним в 6 утра 8 июня, медики незамедлительно выехали на место происшествия.
Личности пострадавших установлены. На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России по Ямальскому району.