Более пяти тысяч малышей родились в Тюмени с начала года

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 189 малышей появились на свет в тюменских роддомах в мае 2018 года. Из них 615 мальчиков и 574 девочки. Это больше, чем в мае 2017 года - тогда в Тюмени родилось 1 тыс. 97 детей.

За пять месяцев этого года в Тюмени появились на свет 5 тыс. 353 ребенка. За аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 5 тыс. 336 детей.

Как сообщают в комитете загс администрации Тюмени, в мае поженились 258 пар, что на 17 пар больше, чем в мае 2017 года.