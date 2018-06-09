Пассажирский транспорт в выходные дни будет работать по воскресному расписанию

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней с 10 по 12 июня, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы Тюменьгортранса 8 800 250 07 22.

Также всю информацию о работе общественного транспорта можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".