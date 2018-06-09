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Пассажирский транспорт в выходные дни будет работать по воскресному расписанию

Общество, 17:06 09 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней с 10 по 12 июня, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы Тюменьгортранса 8 800 250 07 22.

Также всю информацию о работе общественного транспорта можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

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# выходные дни , расписание , транспорт

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