Туристы смогут стать жителями Тобольска эпохи правления Петра I

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Пройтись по деревянной мостовой, почувствовать себя жителем Тобольска эпохи правления Петра I, сделать памятные фото смогут все желающие 11 и 12 июня.

Как сообщает тобольский музей-заповедник, с 12 до 16 часов у гостей и жителей города есть уникальная возможность посетить площадку съемок фильма "Тобол" в Нижнем посаде.

Съемки кинокартины проходили в Тобольске и его окрестностях в 2017 году. Авторы фильма постарались с максимально возможной исторической достоверностью воссоздать период становления российской государственности в Сибири во времена Петра I.

Кроме аутентичных костюмов, специально созданных для фильма, были задействованы постройки Тобольского кремля, часть съемок прошла в Рентерее, которая является ровесником описываемых в фильме событий.

В Нижнем посаде был выстроен целый деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью и ветряной мельницей. Важным подспорьем при подготовке стали рисунки С.У. Ремезова, этнографические материалы и археологические источники. Некой погрешностью против действительности стало то, что деревянный городок возведен в месте, не затронутом городской застройкой в первой четверти XVIII столетия. Но благодаря схожести природно-географического ландшафта, территория позволяет максимально приблизиться к историческим реалиям.

Справки по телефону: 8 (3456) 22-37-13.