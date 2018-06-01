Древнеславянскую свадьбу сыграют на фестивале "Абалакское поле"

Фестиваль "Абалак". Фото Александра Мельникова Фестиваль "Абалак". Фото Александра Мельникова

Древнеславянский свадебный ритуал реконструируют на X фестивале "Абалакское поле", который пройдет вблизи Тобольска 7 и 8 июля.

Исландец из Омска и норманнская подданная из Новосибирска сыграют свадебный обряд подобно тому, как это делали в раннем Средневековье славянские народы. Реконструкторы готовились к свадьбе около года. Еще осенью 2017 года организаторы определили пару. Молодожены Мельниковы заключили официальный брак в загсе в минувшем году, а обряд по-древнеславянски решили сыграть на "Абалакском поле". Юбилейный фестиваль начнется со сценической постановки: невесте предстоит выбрать между любимым и богатым женихами.

"Мы пока разыгрываем драматургию этой сцены и не можем сказать, что решит невеста. В 99 процентах случаев никто невесту не спрашивал о ее желаниях", - рассказал организатор фестиваля исторической реконструкции "Абалакское поле" Алексей Колмаков.

Темой фестиваля "Абалакское поле" в 2018 году станет становление Руси. Согласно норманнской теории, варягов пригласили на княжение к славянам, а с помощью свадеб заключались выгодные союзы между народами и кланами.

"Таинство помогало наладить дипломатические отношения между народами, кланами, исключить возможность войны. Свидетельств таких браков очень много на территории Древней Руси: к примеру, под Смоленском в 2017 году откопали захоронение мужа-викинга и жены-славянки", - рассказал реконструктор.

Фестиваль "Абалак". Фото организаторов Фестиваль "Абалак". Фото организаторов

В 2017 году на фестивале "Абалакское поле" впервые в России провели реконструкцию древнеславянского обряда. Организаторы обыграли сцену захоронения, как это было в Древней Руси: наши предки сжигали ладью. Затея всем понравилась, отметили по отзывам гостей организаторы. "Важно сказать, это не было религиозным обрядом – исключительно реконструкция. Представьте, как если научные сотрудники проводят опыты. Так и мы воссоздали древний ритуал. В 2018 году нам стало интересно исследовать обряд свадьбы", - пояснил Алексей Колмаков.

В этот раз гореть будет корабль невесты: согласно верованиям славян отец символично отправлял дочь на ладье к берегу жениха. Пристав к берегу избранника, невеста поджигала свой корабль и отталкивала его от берега в знак того, что никогда не вернется в родной дом.

После ритуала новоиспеченная семья реконструкторов и все гости фестиваля примут участие в большом медовом пиру. Как и положено, на пиру будут играть барды. На фестивальный open air приедут санкт-петербургская группа "Тролль гнет ель", популярные тюменские фолк-команды Aeterna и Gilead, а также ТАБО (прим. автора - аббревиатура от "Тюменский абсолютно барабанный оркестр"). Они исполнят славянские и европейские фольклорные мелодии на народных инструментах средневековой эпохи.

Фестиваль "Абалак". Фото организаторов Фестиваль "Абалак". Фото организаторов

Традиционно на "Абалакском поле" собираются реконструкторы из Челябинска, Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Тюмени, приедут гости из Беларуси, Украины и Германии. В первый день фестиваля гостей ожидает стремительный и динамичный турнир копейщиков, а во второй день отряд гостей фестиваля по всем правилам исторического фехтования будет сражаться с отрядом реконструкторов. Сражение пройдет на мягких мечах и с мягкими щитами.

Интерактивная программа в "Городе мастеров" соберет 264 ремесленника. Они накормят гостей в походной кухне, научат гончарному делу и помогут освоить монетный станок. Пройдут мастер-классы по изготовлению предметов Средневековья: мастерская плотника, кухня, ткачество, сельское хозяйство. В детском интерактивном лагере займутся подготовкой юных воинов и воительниц – опытные инструкторы берутся за два дня познакомить ребенка со средневековой жизнью.

Гостей фестиваля ждет состязание с реконструкторами по женскому и мужскому многоборью: бросание пня и бревна, битва сковородками, снимание женой доспехов мужа на скорость, чистка яблок, поиск яйца в стоге сена, поедание пирога с выпиванием литра кваса, скандинавская рулетка с мечом, питье воды на скорость. На фестивале пройдут бугурты, состязания по скандболу, бои за знамя, круг чести и круг бесчестия, парные бои в кругу и "Волчатник", лучный турнир и еще многое другое.

В 2018 году новинкой мероприятия станет расширенная интерактивная программа. Днем можно будет увидеть быт Средневековья, отведать кухню тех времен и попробовать силы в ремеслах. Вечером зрителей ожидают битвы при свете факелов.

Фестиваль "Абалакское поле" последние годы удерживает статус одного из главных событийных мероприятий Уральского федерального округа. За минувшие девять лет проведения на мероприятии побывало более 120 тыс. туристов. Ежегодно фестиваль реконструкции собирает около 17 тыс. гостей.

Место проведения: крепость туркомплекса "Абалак", с. Абалак, Тюменская область (пригород Тобольска).

Стоимость входного билета: 7 июля - 200 рублей (вход на два дня), 8 июля - 100 рублей. Вход детям до семи лет – бесплатно.

Лина Орлова