В Тобольск на фестиваль малых туристских городов приедут более пяти тысяч гостей

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Более 5 тыс. гостей, делегации 13 городов Ассоциации малых туристских городов, представители малых российских городов, развивающих культуру и туризм приедут в Тобольск 22 июня.

С 22 по 24 июня здесь состоится IV фестиваль малых туристских городов России. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Тема фестиваля – "Большие люди в малых городах". Трехдневное событие включает: костюмированное шествие, выступление творческих коллективов и презентации городов, деловую программу для мэров малых городов.

"Будут обсуждаться несколько актуальных тем –архитектура малого города, роль личности в малом городе, и на примере Мышкина – роль идеи в развитии туризма и привлекательности города", - сказал Пантелеев.

Город Мышкин из Ярославской области может стать примером для многих маленьких городов и районов по развитию туризма. Мышкин - административный центр Мышкинского муниципального района - является классическим городом русской провинции. Главным же брендом города является его имя, полученное согласно легенде за спасение мышкой князя Мстиславского от укуса змеи.

Гордость Мышкина - единственный в мире музей мыши, новый туристический комплекс "Мышкины палаты", построенный к своему второму международному фестивалю "Мышь-2008", а также его высшая награда - орден мыши, учрежденный по предложению академика Дмитрия Лихачева.

Сегодня на территории района работают четыре организации, связанные с экскурсионным обслуживанием туристов, 13 гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, более 100 магазинов розничной торговли, двять предприятий общественного питания.

Свою неповторимую изюминку, убежден Андрей Пантелеев, можно найти в каждом муниципальном образовании Тюменской области, в каждом селе и деревне.

"У нас была встреча с главами муниципалитетов, и я всех попросил подготовить туристический паспорт, – рассказал Андрей Пантелеев. - В этом паспорте должно найти свое отражение наличие инфраструктуры, знаменитые люди, которые здесь родились или жили, природные ресурсы, существующие легенды, а главное идеи, как в Мышкине".

Фестиваль малых городов России - это масштабное событие, призванное стать моделью для культурного обновления малых городов. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов и проводится ежегодно в малом городе - члене ассоциации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Каждый год тема проведения фестиваля меняется.

Борис Олейник