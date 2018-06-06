Ялуторовский острог приглашает в игру-путешествие "Я живу в России"

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Игру-путешествие "Я живу в России!" проведет Ялуторовский острог 12 июня, в День России. Начало в 12 часов.

Как сообщают организаторы, в игре могут принять участие все желающие. В ходе мероприятия гостям предстоит ответить на вопросы о символах государства, истории и культуре страны, побывать даже в самых отдаленных городах России, узнать много нового и интересного, а также познакомиться с веселыми играми и конкурсами.

Цена игровой программы - 50 рублей. Заявки принимают по телефонам: 2-05-95, 2-02-83.