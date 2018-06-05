По "Императорскому маршруту" туристы отправятся уже в июле

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В Тюменской области разрабатывают третий национальный туристический маршрут, который может стать в один ряд с такими брендовыми направлениями как "Золотое кольцо России" и Транссибирская магистраль. Это - "Императорский маршрут".

Об этом на пресс-конференции, посвященной приоритетным направлениям развития туризма в Тюменской области, сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"У нас есть "Золотое кольцо России", которое показывает Центральную часть страны, у нас есть Транссибирская магистраль – туристический маршрут, который показывает всю Россию, - пояснил он. - Мы разрабатываем третий национальный маршрут, который будет показывать центральную часть России, плюс Урал и Сибирь".

Тюменская область, по словам Андрея Пантелеева, является куратором и разработчиком данного маршрута, который является совместным проектом с Министерством культуры РФ и Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

"Сегодня в проекте участвуют девять регионов, - рассказал Андрей Пантелеев. - А блок Тюмень - Тобольск – Екатеринбург, который сегодня уже продается, - это уникальная возможность за три дня посетить и Урал и Сибирь".

Первая группа по данному маршрута отправится в путь уже в июле. Сначала туристы познакомятся с Тюменью, и местами, связанными с царской семьей. Потом на автобусах отправятся в Тобольск, где семья Николая второго была в ссылке. А затем поездом в Екатеринбург. Все путешествие обойдется туристу в 9,5 тысяч рублей.

"Конечно, тема последнего пути императорской семьи будет основной в этой поездке, - сообщил Андрей Пантелеев. - Но главная цель проекта, все-таки рассказать о 300-летней истории дома Романовых, о влиянии этого времени на судьбы Сибири".

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Координатор проекта — департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В работе над проектом участвуют комитет по импортозамещению при экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации и туроператоры России.

Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего Императора, о членах императорской семьи — щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.

Династия Романовых за 300 лет фактически создала и укрепила Российскую империю. Это было мощнейшее государство, колоссальная держава, которая была создана российскими государями – Петром Великим, Екатериной Великой, Александром I, Николаем I и другими. Это был взлет русской цивилизации. Велико значение династии Романовых и в социальной, экономической, культурной и духовной областях. Это был стержневой род для русской цивилизации на протяжении трехсотлетнего, насыщенного событиями периода.

Борис Олейник