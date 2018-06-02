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Фестиваль "Одиссея" собрал более семисот любителей активного отдыха

Общество, 13:23 02 июня 2018

фото: tropa72.ru

Более 700 человек из Тюменской, Курганской, Свердловской областей стали участниками фестиваля туристов и путешественников Тюменской области "Одиссея-2018", который прошел на базе ТИУ "Олимпия".

Участники фестивали могли посетить более 20 площадок. Соревнования по спортивному туризму, скалолазанию и ориентированию, фото- и видеоконкурсы, песенный круг "Чайхана", слэклайн, экологический квест - это лишь малый перечень того, что подготовили организаторы.

Кроме того, во время фестиваля состоялась спартакиада школьников Тюменской области по спортивному туризму, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".

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