Фестиваль "Одиссея" собрал более семисот любителей активного отдыха

фото: tropa72.ru фото: tropa72.ru

Более 700 человек из Тюменской, Курганской, Свердловской областей стали участниками фестиваля туристов и путешественников Тюменской области "Одиссея-2018", который прошел на базе ТИУ "Олимпия".

Участники фестивали могли посетить более 20 площадок. Соревнования по спортивному туризму, скалолазанию и ориентированию, фото- и видеоконкурсы, песенный круг "Чайхана", слэклайн, экологический квест - это лишь малый перечень того, что подготовили организаторы.

Кроме того, во время фестиваля состоялась спартакиада школьников Тюменской области по спортивному туризму, сообщает пресс-служба дворца "Пионер".