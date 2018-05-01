Спортивно-туристический комплекс строится под Ишимом

Спортивно-туристический комплекс на Красной горе. Фото Инвестиционного агентства Тюменской области Спортивно-туристический комплекс на Красной горе. Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Спортивно-туристический комплекс на Красной горе появится в живописном лесу неподалеку от Ишима. Реализует инвестиционный проект ишимский предприниматель Александр Бородулин.

Проект предполагает строительство гостиницы и кафе, буксировочно-канатной дороги для катания на лыжах и тюбингах. На данный момент расчищен склон горы, проложена линия электропередач, огорожена территория, очищено озеро на участке.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Общая сумма вложенных средств составляет 15 млн рублей, из них 10 млн – средства Инвестиционного агентства.

Как рассказала специалист представительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в Ишиме Наталья Гультяева, с начала сезона на Красной горе полным ходом идет строительство. Поставлен сруб для гостиницы на 13 мест и возведены стены двухэтажного кафе, где на первом этаже предусмотрена зона проката и хранения спортивного инвентаря, а на втором – зал кафе на 50 мест.

С каждым годом в Приишимье растет число людей, стремящихся к активному отдыху, развивается внутренний туризм. Спортивно-туристический комплекс на Красной горе в перспективе создаст комфортные условия для туристов и станет привлекательным местом для отдыха в гармонии с природой.

На объекте трудятся девять рабочих, а к сентябрю 2018 года, откроется еще 10 дополнительных рабочих мест.

Инна Кондрашкина