В Тюмени разработали туристический маршрут по Старотобольскому тракту

Маршрут по Старотобольскому тракту/фото ТюмГУ Маршрут по Старотобольскому тракту/фото ТюмГУ

Туристический маршрут по Старотобольскому тракту разработали сотрудники Тюменского государственного университета.

Выбор маршрутных объектов они обосновали интересом к поселениям вблизи Тюмени, а также наличием живописных озер Чикчинское и Якушевское и густых хвойных лесов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Маршрут начинается c с. Антипино и ведет в с. Мальково, а затем в д. Субботина, старинные русские поселения вблизи Тюмени, основанные в середине 18 века. Далее по маршруту – небольшие деревни Паренкина и Ошкукова.

Дозорная книга Тюмени за 1623 год свидетельствует, что Ошкукова – одна из старейших русских деревень в окрестностях города. Далее по маршруту - с. Чикча, основанное на рубеже 15-16 веков, деревни Есаулова и Якуши. В свое время по тракту проследовал в илимскую ссылку и обратно из нее писатель Радищев. В начале 1821 года по тракту провели сводный батальон Семеновского полка, в 1826-27 годах – декабристов. По Тобольскому тракту везли на каторгу народовольцев, революционера-демократа Чернышевского, писателя Короленко. С дорогой связаны имена ученых и путешественников Миллера, Палласа, Гумбольдта, Гмелина, Потанина, Пржевальского и других, проследовавших по нему в разные годы. В 1593 году по Тобольскому тракту "прошелся" колокол весом в 312 кг - его на себе "везли" каторжане, подгоняемые кнутами надсмотрщиков.

"Анализ информации об этих объектах показал, что Старотобольский тракт, как рекреационный ресурс, обладает хорошим потенциалом для развития на его территории активного вида туризма, - сказала разработчик тура выходного дня Анна Шершнева. - Жителям города необходимо отдыхать от шума и стресса, лучше всего на свежем воздухе. Не каждый может себе позволить отправиться на отдых далеко от города. Поэтому поход по этому маршруту может стать востребованным".