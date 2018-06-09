Тоболяки отметят День города на площадках великих земляков

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Туристы смогут стать жителями Тобольска эпохи правления Петра I

Более 25 мероприятий состоится в рамках open air "АМПЕР fest" в Тобольске 23 июня. Это мероприятие станет главным событием 431-го дня рождения города.

Название "АМПЕР" - результат сложения начальных букв фамилий самых известных тоболяков: Алябьева, Менделеева, Перова, Ершова, Ремезова.

В этом году "АМПЕР fest" будет разделен на пять площадок. Главной из них станет площадка "Алябьев". Она расположится на кремлевской площади. На главной сцене праздника состоится открытие фестиваля малых туристских городов России и пройдет концерт участников фестиваля. Также здесь на концерте "Тобольск. Традиции. Творчество" выступят лучшие творческие коллективы города. В рамках "Дуэт со звездой. Дети" юные тобольские артисты споют вместе с победительницей проекта "Голос. Дети" Алисой Кажикиной.

В рамках площадки "Алябьев" запланировано народное поздравление "Люблю тебя, Тобольск", караоке-шоу "Танцплощадка "Ретро-Тобольск!" и праздничный фейерверк.

Научно-познавательная площадка "Менделеев" расположится на пешеходной зоне возле Софийского собора. Здесь состоится награждение участников костюмированного шествия и участников городского конкурса "Парад колясок", пройдут познавательные мастер-классы и научные шоу для детей и взрослых.

Арт-площадка "Перов" расположится возле северных ворот Софийского двора и в сквере на Красной площади кремля. Здесь развернется ярмарка "Тобольск-город мастеров", пройдут мастер-классы от участников фестиваля малых туристских городов. В рамках проекта "Фотосушка" будут представлены фотографии городов, входящих в ассоциацию малых туристских городов России. Также тоболяки и гости города смогут внести свой вклад в роспись гигантской раскраски "Великое в малом".

Литературная площадка "Ершов" откроется в сквере Ершова. Здесь пройдет чемпионат по неподготовленному чтению, состоится показ фильмов о Тобольске компании "Регион-Тюмень" и час городской поэзии.

Инновационная площадка "Ремезов" откроется на площади у Тюремного замка. Здесь развернется hi-tech-городок "Город профессий".

Начало работы праздника "АМПЕР fest" в 12 часов.

Евгений Новоселов