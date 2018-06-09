Теннисный турнир "Кубок Тобольского кремля" получил международный статус

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Более 60 спортсменов примут участие в Международном турнире по теннису "Кубок Тобольского кремля".

На тобольских кортах сразятся игроки из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Нижневартовска и других городов. Игры пройдут на кортах гостиницы "Славянская" и в 12-й школе.

Как рассказал один из организаторов турнира Николай Колядич, в этом году соревнования получили международный статус.

"Кубок Тобольского кремля мы зарегистрировали в Международной федерации тенниса в Англии. Одним из условий проведения турнира является приглашение судьи международной категории. Встречи в Тобольске будет судить Максим Студенников из Москвы", - отметил Николай Колядич.

Игры турнира проходят в одиночном и парном разрядах. Итоги будут подводиться в нескольких возрастных номинациях. Тобольск представляют Николай Орехин, Сергей Печеркин, Николай Колядич, Павел Воеводин, Виктор Куликов, Станислав Сидоров и Карина Алебаева.

Торжественное открытие турнира состоится 9 июня в 17 часов. Финальные игры и награждение победителей 12 июня.

Евгений Новоселов