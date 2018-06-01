Тюменских дачников обучили основам скандинавской ходьбы

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Очередной сезон проекта "Лето на даче с физкультурой" стартовал в Тюмени на территории СТ "Мичуринец-2".

Как сообщили в пресс-службе городского департамента по спорту и молодежной политике, куратором проекта в дачном сообществе стал детско-юношеский центр "Пламя". Его сотрудники совместно с Тюменским городским многопрофильным центром создали праздничную атмосферу, поддержали дачников в их решении бороться не только за урожай, но и за свое здоровье. Волонтер Альбина Дзюба вместе с инструктором по спорту Ольгой Володиной провела мастер-класс по дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе.

По словам директора городского департамента по спорту и молодежной политике Евгения Хромина, задача проекта привлечь к здоровому образу жизни не только женщин, но и мужчин.

"Хочется, чтобы лето 2018 года стало ярким, запоминающимся для всех, кто вместе с волонтерами включится в оздоровительный процесс при помощи простых, но таких нужных для жизни спортивных упражнений", – прокомментировал он.

Директор городского департамента здравоохранения Игорь Крючков добавил, что от медицины состояние здоровья зависит лишь на 10%, все остальное – это образ жизни. "Дачники выбрали для себя абсолютно верный путь, совместив работу на земельном участке, хлопоты по дому с активными занятиями физкультурой и спортом", – подчеркнул он.

Муниципальная поликлиника № 17 организовала "Палатку здоровья", где все желающие получили консультацию врачей по вопросам профилактики сердечнососудистых заболеваний, измерили артериальное давление, вес и объем талии.

Занятия по скандинавской ходьбе в дачном сообществе "Мичуринец-2" будут проходить каждую среду в 10 часов в течение всего лета.

Всего же в 2018 году занятия по скандинавской ходьбе, ОФП, шахматам, зарядки, спортивные и подвижные игры, общеукрепляющую гимнастику будут проводить волонтеры из числа жителей 23 садоводческих обществ.