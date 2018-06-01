Волонтеры Южного Урала вышли на очистку леса от мусора

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Природоохранную акцию "Очистим лес от мусора" на территории Челябинской области проводят участники проекта Всероссийского добровольческого (волонтерского) движения, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Южноуральцев, которым небезразлично состояние лесного фонда, приглашают присоединиться к акции. Очередной субботник проекта "Очистим лес от мусора" пройдет на территории Челябинского городского бора 15 июня.

Южноуральцы могут помочь в ликвидации несанкционированных свалок на территории лесного фонда, обратившись в лесничество по месту жительства, либо отправив сообщение через мобильное приложение "Берегите лес" или через интернет-портал помоги-лесу74.рф.