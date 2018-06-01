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Волонтеры Южного Урала вышли на очистку леса от мусора

Общество, 17:37 13 июня 2018

фото iconswebsite.com

Природоохранную акцию "Очистим лес от мусора" на территории Челябинской области проводят участники проекта Всероссийского добровольческого (волонтерского) движения, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Южноуральцев, которым небезразлично состояние лесного фонда, приглашают присоединиться к акции. Очередной субботник проекта "Очистим лес от мусора" пройдет на территории Челябинского городского бора 15 июня.

Южноуральцы могут помочь в ликвидации несанкционированных свалок на территории лесного фонда, обратившись в лесничество по месту жительства, либо отправив сообщение через мобильное приложение "Берегите лес" или через интернет-портал помоги-лесу74.рф.

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# акция , волонтеры , лес

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