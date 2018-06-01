Уват и Тобольск примут Губернские игры

Фото atmr.ru Фото atmr.ru

Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII областных летних сельских спортивных игр пройдут в Тобольске и Увате на базе нескольких спортивных комплексов с 28 июня по 8 июля. В соревнованиях традиционно примут участие спортсмены из всех муниципальных образований региона – победители зональных отборочных игр.

Как сообщает ЦСП72, в программе Губернских игр – 12 видов: футбол, волейбол, настольный теннис, городошный спорт, баскетбол 3х3, армрестлинг, гиревой спорт, мини-лапта, полиатлон, легкая атлетика, соревнования дояров и механизаторов.

Торжественное открытие начнется в Увате на стадионе "Атлант" 29 июня в 16 часов 30 минут.

Областные финальные сельские спортивные игры проводятся с 1981 года. Изначально в них принимали участие исключительно жители сельской местности. С 1994 года игры стали чередоваться: один год – летние, другой – зимние. В 2009 году соревнования получили новый статус и стали Губернскими играми "Тюменские просторы", а к участию допустили и городские команды.