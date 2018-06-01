Тоболяки готовятся проявить стальной характер

Фото организаторов. Фото организаторов.

Почти 1 тыс. 500 тоболяков выйдут на трассу "Стального характера" 16 июня. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса "Абалак" и будет интересно не только для участников, но и для тех, кто придет их поддержать.

Как сообщают организаторы, участников забега ждет непростая трасса с десятками препятствий. Им предстоит окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, взобраться на стену, прыгнуть с большой высоты, бежать, идти, ползти, тащить за собой товарищей по команде или просто случайных попутчиков, которых оставят силы.

Проверить себя в Тобольске намерены не только местные жители, но и гости из других городов. В духовную столицу Сибири съедутся экстремалы из 23 городов со всей страны. Среди подавших заявки – северяне, тоболяки, тюменцы, свердловчане, курганцы и даже москвичи и астраханцы.

Задачи обогнать всех и победить многие команды перед собой не ставят. Главная цель экстремального забега – пройти все испытания, проверить себя, побороть страхи и обзавестись новыми друзьями.

Проект "Стальной характер" в Тобольске проводится при поддержке правительства Тюменской области в лице департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, при поддержке компании "СИБУР", а также в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".