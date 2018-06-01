В Тюмени пройдет чемпионат по спортивному ориентированию

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Чемпионат и первенство Тюмени по спортивному ориентированию в дисциплинах "спринт" и "классика" пройдут вблизи поселка Андреевский 16-17 июня с 11 часов, сообщают организаторы.

В соревнованиях примут участие около 140 спортсменов из Тюмени, Кургана, Сургута, Нижней Тавды, Заводоуковска.

Воспитанники СДЮСШОР № 2 также примут участие в соревнованиях. Возраст спортсменов: от 2006 год рождения до 1968 год рождения и старше.

В первый день участники поспорят за награды на дистанции "кросс-спринт", а во второй день – на дистанции "кросс-классика".

Итоги будут подведены в личном зачете по сумме двух дней соревнований.