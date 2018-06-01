Тюменцы узнают о любви к ремеслу и создадут креативную картину

Фото мультицентра "Моя территория". Фото мультицентра "Моя территория".

Тринадцатая лекция международного формата CreativeMornings пройдет в Тюмени 17 июня. Участники вместе со спикером обсудят тему "Ремесло", встреча начнется в 10 часов на террасе в Доме печати (ул. Осипенко, 81).

Тюменский шоумен и совладелец CAFÉ 15/86 Иван Крылов расскажет о современном понятии ремесла и видах профессиональной деятельности. Он объяснит, как взаимосвязаны понятия "ремесло" и "призвание" и почему талант составляет 10% общественного признания. На личном примере покажет, как единство труда и тотальной любви к своему ремеслу приведут к успеху, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

После лекции все желающие вместе с подростками и наставниками проекта "Шанс" создадут креативную картину. Участники познакомятся с основами изобразительного искусства и дадут вторую жизнь старому баннеру CreativeMornings. Эскиз картины разработал тюменский художник Георгий Елаев.

Вход на лекцию свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться по ссылке или по телефону 68-96-96.