Школьники из Голышманово взяли в руки пожарный ствол

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Дети из пришкольного лагеря "Город радуг" и досуговой площадки "Радуга талантов" поселка Голышманово побывали в 110-й пожарно-спасательной части и познакомились с работой огнеборцев, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Школьники познакомились с устройством пожарного автомобиля, узнали принцип действия дыхательных аппаратов, посмотрели расположение пожарно-технического вооружения в служебных автомобилях. Рассказали спасателям, как нужно правильно покинуть здание, если прозвучал сигнал "Пожар".

Пожарные регулярно проводят занятия с детьми. Они рассказывают о правилах пожарной безопасности, причинах и последствиях пожаров. Сотрудники МЧС России демонстрируют работу по ликвидации огня. Некоторым ребятам удалось ощутить "тяготы" службы пожарного - пара мальчиков и девочка примерили боевку и тяжелый дыхательный аппарат. Завершающим этапом встречи стала прокладка рукавной линии от автоцистерны и подача воды на тушение условного пожара.

"Ребятам очень понравилась экскурсия. И самое главное, они получили знания, как не допустить возникновения пожара, а если он возник – как себя вести, какие меры безопасности нужно соблюдать", - сказала воспитатель летнего лагеря Елена Усольцева.