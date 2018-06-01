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В одном из ямальских поселений началось наводнение

Общество, 14:37 16 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

В селе Антипаюта Тазовского района из-за ледохода на реке Антипаюта-Яха поднялся уровень воды. В результате подтопило жилые дома и придомовые территории. Река разделила село на две части: люди передвигаются на лодках, сообщает ИА "Север-пресс".

Уровень воды поднялся на 70 сантиметров больше, чем в предыдущие годы. По словам начальника пожарной части села, льдины бьются о здание пожарной части. Никого из местных жителей не спасали и не эвакуировали. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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# Антипаюта , паводок , половодье , река , Ямал

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