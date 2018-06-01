В одном из ямальских поселений началось наводнение

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

В селе Антипаюта Тазовского района из-за ледохода на реке Антипаюта-Яха поднялся уровень воды. В результате подтопило жилые дома и придомовые территории. Река разделила село на две части: люди передвигаются на лодках, сообщает ИА "Север-пресс".

Уровень воды поднялся на 70 сантиметров больше, чем в предыдущие годы. По словам начальника пожарной части села, льдины бьются о здание пожарной части. Никого из местных жителей не спасали и не эвакуировали. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.