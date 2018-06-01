Начинающих предпринимателей поддержат в школе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Ишиме в рамках школы социального предпринимательства состоялся круглый стол участников проекта с представителями государственных структур. За одним столом встретились те, кто готов реализовывать значимые для общества предпринимательские проекты и те, в чьих силах способствовать их реализации.

Ишимским предпринимателям помогает разобраться со всеми тонкостями бизнеса в социальной сфере бизнес-тренер программ "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства" Лилия Загваздина.

"На встрече присутствуют 10 ишимцев, у каждого из которых есть свой проект. Участники - действующие и потенциальные предприниматели. Это активные люди в возрасте от 20 до 45 лет. Главное, что у каждого есть желание решить социальную проблему и реализовать свой проект", - отметила бизнес-тренер.

Одна из участниц круглого стола Евгения Пономаренко уже может поделиться с присутствующими своим первыми результатами. В День защиты детей открылось ее детище – семейный досуговый центр "Павлинка". Даже первые дни работы показали востребованность услуг центра – присмотр за детьми в вечернее время, проведение детских праздников. В "Павлинке" готовы встретить и ребятишек с ограниченными физическими возможностями, провести тренинги и психологические консультации для детей и родителей.

Ишимец Дмитрий Сироткин намерен активно продвигать свой проект "Производство экономичных систем отопления". Он уже создал действующий прототип системы, которую можно применять при отсутствии газификации в условиях Крайнего Севера и горных районах. Автор применяет принцип электролиза.

Инна Кондрашкина