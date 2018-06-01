  • 19 июня 201819.06.2018вторник
  • USD63,4838
    EUR73,4825
  • В Тюмени

Экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" пройдет в День памяти и скорби

Общество, 13:48 19 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Экспедиция по Нижнетавдинскому району "Сибиряки: дорогами побед" пройдет в День памяти и скорби, сообщают организаторы.

В массовой экспедиции примут участие велосипедисты, байкеры, ветераны и участники поисковых отрядов. Ежегодная экспедиция проводится с 2011 года. Во время экспедиции будут проведены Уроки мужества, возложение цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны в селах Тюнево, Велижаны и Нижняя Тавда.

Старт экспедиции запланирован на 10 часов 30 минут от Аграрного университета Северного Зауралья (ул. Республики, 7).

соб.информация

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День памяти и скорби , Нижнетавдинский район , экспедиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 19.06.2018Русско-японская кругосветка прибыла в Тобольск
13:59 19.06.2018Ишимские врачи приедут к пациентам на новых машинах
13:48 19.06.2018Экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" пройдет в День памяти и скорби
13:37 19.06.2018В Тюмени выберут лучшие товары и услуги Тюменской области