Экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" пройдет в День памяти и скорби

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Экспедиция по Нижнетавдинскому району "Сибиряки: дорогами побед" пройдет в День памяти и скорби, сообщают организаторы.

В массовой экспедиции примут участие велосипедисты, байкеры, ветераны и участники поисковых отрядов. Ежегодная экспедиция проводится с 2011 года. Во время экспедиции будут проведены Уроки мужества, возложение цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны в селах Тюнево, Велижаны и Нижняя Тавда.

Старт экспедиции запланирован на 10 часов 30 минут от Аграрного университета Северного Зауралья (ул. Республики, 7).

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