Тюменские скалолазы борются за награды в Воронеже

Фото СДЮШСОР №2 Фото СДЮШСОР №2

Тюменцы участвуют в Спартакиаде молодежи России по скалолазанию. Соревнования проходят в Воронеже и включают в себя дисциплины "боулдеринг", "скорость" и "трудность", сообщает Областная спортивная школа олимпийского резерва.

Состязания скалолазов из 29 регионов страны 2001–2002 годов рождения начались 22 июня в воронежском спорткомплексе "Энергия" и пройдут до 24 июня. В Спартакиаде примут участие 120 спортсменов.

В сборную команду Тюменской области под руководством тренера Сергея Сергеева вошли восемь спортсменов. В их числе: Дмитрий Костин, победитель VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года в лазании на скорость, а также Данила Уолов, победитель Всероссийских юношеских соревнований "Янтарные вершины -2018".