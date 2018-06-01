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Тюменские скалолазы борются за награды в Воронеже

Спорт, 13:15 22 июня 2018

Фото СДЮШСОР №2

Тюменцы участвуют в Спартакиаде молодежи России по скалолазанию. Соревнования проходят в Воронеже и включают в себя дисциплины "боулдеринг", "скорость" и "трудность", сообщает Областная спортивная школа олимпийского резерва.

Состязания скалолазов из 29 регионов страны 2001–2002 годов рождения начались 22 июня в воронежском спорткомплексе "Энергия" и пройдут до 24 июня. В Спартакиаде примут участие 120 спортсменов.

В сборную команду Тюменской области под руководством тренера Сергея Сергеева вошли восемь спортсменов. В их числе: Дмитрий Костин, победитель VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года в лазании на скорость, а также Данила Уолов, победитель Всероссийских юношеских соревнований "Янтарные вершины -2018".

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# скалолазание , спартакиада

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