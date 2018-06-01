Тюменские велосипедисты завоевали медали на спартакиаде молодежи

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Петр Рикунов и Диана Климова выиграли три медали на IV Летней спартакиаде молодежи России по велоспорту, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили в Майкопе, Республика Адыгея с 16 по 21 июня. В последний день состязаний отличилась Диана Климова – в групповой гонке на 96 км она показала лучший результат. А ранее она стала серебряным призером в критериуме.

Всего по итогам спартакиады на счету сборной Тюменской области три медали. Напомним, первую награду – золото – завоевал в индивидуальной гонке Петр Рикунов.

В командном зачете Тюменская область заняла шестое место. В первой тройке – Санкт-Петербург, Московская область и Москва.