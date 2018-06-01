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В Сургуте перевернулась легковушка

Происшествия, 12:06 24 июня 2018

фото ГИБДД по Тюменской области

Легковой автомобиль, в котором находились 9 человек, перевернулся в Сургуте, пострадали не более пяти человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Авария произошла рано утром. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего отечественная легковушка перевернулась.

"В автомобиле находились девять человек, семеро юношей и две девушки. Несовершеннолетних среди них не было. Возвращались с какого-то праздника. Водитель не справился с управлением, влетел сначала в отбойник, затем в столб, после чего машина перевернулась. Пострадало не более пяти человек, "тяжелых" нет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водитель, как предполагается, был трезв. У него имелись права на управление автомобилем. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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# доорожная авария

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