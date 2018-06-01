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Новый профилактический проект стартует в Тюменской области

Общество, 16:32 24 июня 2018

фото Тюменская областная научная библиотека

Попробовать себя в театре предлагают подросткам волонтеры областного отряда "Action", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Театрализованное представление с элементами социодрамы поможет подросткам преодолеть сложные ситуации.

"Используя магию театра, можно помочь подросткам с достоинством пережить их личные сложные жизненные моменты, разобраться во взаимоотношениях в семье, в школе, решить конфликтные ситуации, пересмотреть свои нравственные взгляды и жизненные ориентиры. Кроме того, участие волонтеров помогает переориентировать подростков, в том числе из "группы особого внимания", привлечь их к социально-значимой деятельности", - считает заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова.

В 2018 году этот проект в пилотном варианте начнется сразу в пяти муниципальных образованиях Тюменской области: Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе.

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