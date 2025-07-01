Три техногенных пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три техногенных пожара зафиксировали в Тюменской области 17 июля. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и шесть раз помогли населению, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В СНТ "Архитектор" Тюменского округа из-за короткого замыкания горели два мусорных контейнера. Еще один контейнер под мусор загорелся в Тюмени на ул. Профсоюзной. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В с. Заводопетровское Ялуторовского округа загорелся двухквартирный нежилой дом. Площадь пожара составила 80 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – занесение открытого источника огня.