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Гринбокс для батареек и ламп установили в селе Упоровского района

Общество, 10:02 18 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Гринбокс для батареек и люминесцентных и энергосберегающих ламп установили у администрации с. Масали Упоровского района. Это уже четвертый пункт сбора опасных отходов в районе, сообщает администрация муниципалитета.

Эта инициатива — часть национального проекта "Экологическое благополучие", целью которого является снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Местные жители также могут сдать в пункт отработанные аккумуляторные батареи мобильных телефонов, ноутбуков, электроинструментов и других портативных устройств. А лампы не должны быть длиннее 60 см.

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