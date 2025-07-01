Гринбокс для батареек и ламп установили в селе Упоровского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Гринбокс для батареек и люминесцентных и энергосберегающих ламп установили у администрации с. Масали Упоровского района. Это уже четвертый пункт сбора опасных отходов в районе, сообщает администрация муниципалитета.

Эта инициатива — часть национального проекта "Экологическое благополучие", целью которого является снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Местные жители также могут сдать в пункт отработанные аккумуляторные батареи мобильных телефонов, ноутбуков, электроинструментов и других портативных устройств. А лампы не должны быть длиннее 60 см.