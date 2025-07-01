Небольшой дождь и гроза ожидаются в Тюменской области в выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 22 градусов тепла прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 19 и 20 июля. По данным центра Фобос, в субботу на территории региона ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. В воскресенье в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

В Тюмени ближайшей ночью синоптики прогнозируют малооблачную погоду и понижение температуры до 9 градусов. Днем 19 июля воздух прогреется до 22 градусов, осадки маловероятны, ветер подует с запада со скоростью 6 м/с.

20 июля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Дневная температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, ночная – плюс 13. Ветер северный, 4 м/с.

Начало следующей недели не принесет резких изменений погоды. 21 и 22 июля дневная температура воздуха составит от 21 до 23 градусов, есть вероятность кратковременных дождей. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 10. В среду, 23 июля, пройдет небольшой дождь, воздух днем прогреется до 24 градусов.

Любовь Голышева