Пресс-конференция о проекте "СВОй кожевенник" для участников СВО и их семей
Трансляция пресс-конференции "Проект "СВОй кожевенник" для участников специальной военной операции и их близких" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) в 11 часов.
Спикеры: руководитель проекта "СВОй кожевенник", заместитель директора по развитию АНО ДПО "Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов" Юлия Кушина; мастер-кожевенник, руководитель Тюменской кожевенной мастерской СЛАДНО, Директор Центра развития ремесленничества "ЗДЕСЬ" Андрей Щебельник.