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Пресс-конференция о проекте "СВОй кожевенник" для участников СВО и их семей

Общество, 10:24 18 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проект "СВОй кожевенник" для участников специальной военной операции и их близких" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) в 11 часов.

Спикеры: руководитель проекта "СВОй кожевенник", заместитель директора по развитию АНО ДПО "Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов" Юлия Кушина; мастер-кожевенник, руководитель Тюменской кожевенной мастерской СЛАДНО, Директор Центра развития ремесленничества "ЗДЕСЬ" Андрей Щебельник.

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# онлайн-трансляция , пресс-конференция

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