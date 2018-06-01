#ЛЕТОНАПОЧТЕ: экскурсия для юных тюменцев прошла в почтовом отделении

фото Тюменского филиала Почты России фото Тюменского филиала Почты России

Экскурсия по Центральному отделению почтовой связи в Тюмени прошла для ребят из семейного клуба "Выше тополей" 26 июня, сообщает Почта России.

Экскурсия проходила в виде викторины. Дети перемещались по заданному маршруту и отвечали на вопросы: сколько лет зданию, в котором располагается центральное почтового отделения Тюмени, в каком году у здания появился памятник почтальону. Дети вспомнили о литературных "почтовых" персонажах детской литературы, и сравнили с обязанностями нынешних сотрудников Почты России, отправили открытки своим близким, а также научились штемпелевать письма.

Большой интерес у детей вызвали современные возможности почты: электронная очередь, мобильное приложение и многое другое, которые позволяют сделать посещение почтовых отделений комфортными для населения. Также ребята увидели, как происходит обработка писем от организаций и как работает франкировальная машина.

Отметим, этим летом в отделениях Почты России по всей стране проходят культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и мастер-классы. Клиенты, поделившиеся самыми интересными историями и фотографиями, связанными с почтовым летом, получат призы и подарки.

Всем, кто примет участие в почтовых мероприятиях, акциях или фестивалях, нужно поделиться фото и историями в социальных сетях с хэштэгами: #летонапочте и #ПочтаРоссии. Авторы самых популярных и необычных постов получат подарки от Почты России. Определять победителей и вручать призы сотрудники Почты будут еженедельно до конца лета.