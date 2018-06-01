Центр арктических инициатив открылся в ТюмГУ

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

Центр арктических инициатив открылся в ТюмГУ. Руководителем Центра назначена профессор кафедры математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике Анастасия Левкина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Центр арктических инициатив будет обеспечивать сотрудничество между структурными подразделениями ТюмГУ, систематизировать и распространять информацию о грантах, конкурсах и мероприятиях, связанных с арктической тематикой, представлять интересы ТюмГУ в региональных, национальных и зарубежных организациях, развивающих арктические направления.

"Имея такую площадку как Центр арктических инициатив, мы можем обсуждать приоритетные направления работы ТюмГУ и с другими сотрудниками, вместе разрабатывать и согласовывать подходы к деятельности вуза в Арктике, содействовать всем структурным подразделениям университета в эффективном осуществлении такой деятельности", - говорит Анастасия Левкина.

Первыми шагами в работе Центра станет участие его представителей в Арктическом конгрессе в Оулу, Финляндия, организация конференции по здоровью и благополучию в Арктике на базе ТюмГУ, а также разработка нескольких заявок на гранты.