  • 26 июня 201826.06.2018вторник
  • USD62,9497
    EUR73,3112
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северо-западный

Центр арктических инициатив открылся в ТюмГУ

Общество, 17:54 26 июня 2018

фото ИА "Метеовести"

Центр арктических инициатив открылся в ТюмГУ. Руководителем Центра назначена профессор кафедры математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике Анастасия Левкина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Центр арктических инициатив будет обеспечивать сотрудничество между структурными подразделениями ТюмГУ, систематизировать и распространять информацию о грантах, конкурсах и мероприятиях, связанных с арктической тематикой, представлять интересы ТюмГУ в региональных, национальных и зарубежных организациях, развивающих арктические направления.

"Имея такую площадку как Центр арктических инициатив, мы можем обсуждать приоритетные направления работы ТюмГУ и с другими сотрудниками, вместе разрабатывать и согласовывать подходы к деятельности вуза в Арктике, содействовать всем структурным подразделениям университета в эффективном осуществлении такой деятельности", - говорит Анастасия Левкина.

Первыми шагами в работе Центра станет участие его представителей в Арктическом конгрессе в Оулу, Финляндия, организация конференции по здоровью и благополучию в Арктике на базе ТюмГУ, а также разработка нескольких заявок на гранты.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Арктика , ТюмГУ , центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 26.06.2018В Тюмени готовят к изданию новую книгу проекта "Согретые Сибирью"
18:40 26.06.2018ВГИК открывает набор на новую программу высших курсов кино и телевидения
18:05 26.06.201827 июня - события дня
17:54 26.06.2018Центр арктических инициатив открылся в ТюмГУ