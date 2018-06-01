Водитель УАЗа в Ноябрьске погиб после лобового столкновения

Фото vk.com/nojabrsk112 Фото vk.com/nojabrsk112

Водитель УАЗа погиб после столкновения с ВАЗом на пересечении улиц Республики и 60 лет СССР в Ноябрьске утром 27 июня, сообщает ИА "Север-пресс".

По словам свидетелей происшествия, водитель УАЗа аварийно-спасательной службы поехал на красный свет и столкнулся с ВАЗом. От столкновения УАЗ перевернулся, водителя выбросило через лобовое стекло. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще один человек получил травмы.

Обстоятельства аварии выясняются.