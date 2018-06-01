Японские компании поделятся с тюменцами опытом в сфере высоких технологий
Японские компании готовы делиться с тюменцами опытом в сфере высоких технологий с 28 по 30 июня, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
В рамках визита японской делегацтии запланирован семинар по японским энергетическим и промышленным технологиям. Приглашенные из Японии топ-менеджеры ведущих японских компаний расскажут о высоких технологиях, используемых в нефтегазовой отрасли; новейших методах водоочистки и предотвращения промышленных загрязнений; системных подходах к энергоэффективности; национальной экологической политике.
На семинаре будет осуществляться синхронный перевод выступлений японских спикеров. Участие в семинаре бесплатное. Предварительная регистрация по электронной почте: DemidenkoYaYu@72to.ru.
Данный визит состоится в рамках перекрестных годов России и Японии.
Напомним, в октябре 2017 года состоялся визит делегации Японии во главе с Чрезвычайным и полномочным Послом Японии в России господином Тоехиса Кодзуки, в ходе которого представители страны восходящего солнца выразили интерес к сотрудничеству с ведущими тюменскими предприятиями.
Программа семинара здесь.