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Японские компании поделятся с тюменцами опытом в сфере высоких технологий

Экономика, 17:05 27 июня 2018

фото тюменского технопарка

Японские компании готовы делиться с тюменцами опытом в сфере высоких технологий с 28 по 30 июня, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В рамках визита японской делегацтии запланирован семинар по японским энергетическим и промышленным технологиям. Приглашенные из Японии топ-менеджеры ведущих японских компаний расскажут о высоких технологиях, используемых в нефтегазовой отрасли; новейших методах водоочистки и предотвращения промышленных загрязнений; системных подходах к энергоэффективности; национальной экологической политике.

На семинаре будет осуществляться синхронный перевод выступлений японских спикеров. Участие в семинаре бесплатное. Предварительная регистрация по электронной почте: DemidenkoYaYu@72to.ru.

Данный визит состоится в рамках перекрестных годов России и Японии.

Напомним, в октябре 2017 года состоялся визит делегации Японии во главе с Чрезвычайным и полномочным Послом Японии в России господином Тоехиса Кодзуки, в ходе которого представители страны восходящего солнца выразили интерес к сотрудничеству с ведущими тюменскими предприятиями.

Программа семинара здесь.

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# бизнес , высокие технологии , сотрудничество , Япония

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