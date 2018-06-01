Тюменская область и Югра создают общий юнармейский отряд

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Юнармейский лагерь "Застава" в Ханты-Мансийске посетили временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Они стали участниками торжественной церемонии принятия воспитанников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и подписания соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями движения Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

"От имени югорчан приветствую юнармейскую делегацию из Тюменской области. Добро пожаловать. Мы вам рады!" – обратилась к ребятам Наталья Комарова и поблагодарила организаторов и наставников за создание в Ханты-Мансийске такого уникального лагеря для молодых жителей Югры.

Александр Моор от имени тюменской делегации юнармейцев поблагодарил Ханты-Мансийск и Наталью Комарову за теплый прием. "Здорово, что власти Югры организуют такие лагеря для детей. Вспоминаю свои школьные годы. У нас не было "Юнармии", но была "Зарница", и мы активно в ней участвовали. Я был разведчиком и командиром отряда, имел лучшее время по сборке и разборке автомата Калашникова.

Не сомневаюсь: здесь вы получите отличные эмоции и воспоминания на долгие годы. Вы вступаете в ряды Всероссийского военно-патриотического движения, которое объединяет людей, интересующихся историей и заботящихся о своей стране. Ваши наставники прошли серьезную школу жизни. Возможно, навыки, которые вы получите от них, помогут вам сориентироваться в будущем, поступить в военные училища и посвятить себя защите Родины. Но какой бы жизненный путь вы ни выбрали, дружба, знания, любовь к России, которые вы обретете, участвуя в этом движении, вам обязательно пригодятся. Будьте уверены в своих силах и достигайте новых высот", – обратился к юнармейцам Александр Моор.

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в Тюменской области юридически было зарегистрировано в марте 2017 года. Оно ведет свою работу на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". В настоящее время в регионе более 850 юнармейцев. Местные отделения и юнармейские отряды созданы в 13 муниципальных районах и городах области.

Соб. инф.