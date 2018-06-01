Зону электронного правительства откроют на площади 400-летия Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Зона электронного правительства Тюменской области будет открыта на площади 400-летия Тюмени в День молодежи, 30 июня, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Тюменцы и гости города в этой зоне смогут пройти бесплатный мастер-класс "Программирование на языке Scratch" и сфотографироваться в фотозоне с дополненной реальностью. Также в интерактивной фотозоне можно будет увидеть и испытать проекты Центра робототехники и АСУ: электроукулеле, дрона, роботов — сумоистов.

Кроме того, все желающие смогут получить подробную консультацию о порядке получения государственных услуг в электронном виде. Самые предприимчивые молодые люди, которые планируют стать индивидуальными предпринимателями или уже ими являются, получат возможность записаться на бесплатный семинар РИО-Центра "Государственные услуги для предпринимателей".

Площадка будет работать с 13 до 18 часов до начала концертной программы.