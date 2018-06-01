Водителя из Тюмени осудили за ДТП с гибелью подростка

фото прокуратуры Тюменской области фото прокуратуры Тюменской области

К 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 36-летний водитель Тюмени за пьяное ДТП в Вагайском районе, в котором погиб 14-летний подросток, сообщает прокуратура Тюменской области.

Приговор вынес Вагайский районный суд 29 июня. Как установило следствие, тюменец 28 июля 2017 года был на свадьбе у друга в Тобольске, где выпил. После этого мужчину привезли в село Вагай к его родителям. В первом часу ночи он в состоянии опьянения сел за руль УАЗ-PATRIOT и поехал на рыбалку. На 45 км автодороги Тобольск-Вагай он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ-396255 ("батон"). В результате аварии находившийся в УАЗ-396255 на переднем пассажирском сиденье 14-летний подросток погиб на месте.

Второй пассажир автомобиля скончался от полученных ран 6 октября, так и непридя в сознание, а третий пассажир получил тяжкий вред здоровью и остался жив.

фото прокуратуры Тюменской области фото прокуратуры Тюменской области

Суд назначил обвиняемому 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 11 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд удовлетворил заявленный иск женщины, чей бывший супруг (были в разводе) скончался 6 октября, и которая лишилась материальной помощи на содержание малолетнего сына 2013 г. р. Суд взыскал с осужденного в пользу ребенка 100 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и ежемесячно 16 тыс. 100 рублей по случаю потери кормильца до достижения им совершеннолетия с учетом индексации, а в случае очного обучения не более чем до 23 лет.

Приговор в силу не вступил.